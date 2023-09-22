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18:00, 22 сентября 2023Культура

Опубликован трейлер сериала «Грисельда» с Софией Вергарой в роли наркобаронессы

Вышел тизер мини-сериала «Грисельда» с Софией Вергарой в роли наркобаронессы

Компания Netflix опубликовала первый тизер мини-сериала «Грисельда» от создателей «Нарко». Ролик вышел на официальном YouTube-канале стриминговой платформы.

Шоу основано на биографии колумбийской наркобаронессы Грисельды Бланко, которую называли Крестной матерью. Сюжет «Грисельды» расскажет, как Бланко создала один из самых прибыльных наркокартелей в истории, одновременно воспитывая троих своих сыновей.

Главную роль в проекте исполнила колумбийско-американская актриса София Вергара. В многосерийном фильме также снялись Альберто Герра, Ванесса Ферлито, Кристиан Тэппен, Альберто Амманн и другие. Шоураннером выступил режиссер «Нарко» и «Нарко: Мексика» Андрес Баис. Сценарий написали Даг Миро и Ингрид Эскахеда. Премьера «Грисельды» назначена на 25 января 2024 года.

Ранее вышел трейлер продолжения российского сериала «Папины дочки». Из ролика становится известно, что в новых эпизодах главный герой Веник, к роли которого вернулся актер Филипп Бледный, в годовщину свадьбы узнает, что его бросила Даша в исполнении артистки Анастасии Сиваевой.

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    Сергей Равин
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