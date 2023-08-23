Вышел первый трейлер продолжения «Папиных дочек»

Вышел первый трейлер продолжения российского сериала «Папины дочки»

Появился первый трейлер продолжения российского сериала «Папины дочки». Запись рекламы шоу была опубликована на видеохостинге YouTube.

Из ролика становится известно, что в новых эпизодах «Папиных дочек» главный герой Веник, к роли которого вернулся актер Филипп Бледный, в годовщину свадьбы узнает, что его бросила Даша в исполнении артистки Анастасии Сиваевой. Она оставляет прощальную записку, обручальное кольцо и четырех дочек. Венику предстоит найти с наследницами общий язык, а также справиться с ролью отца-одиночки.

В сиквеле телепроекта также появятся Лиза Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Екатерина Старшова, Татьяна Орлова, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и другие звезды. Всего выйдет 20 серий продолжительностью по 24 минуты.

В марте стала известна дата премьеры продолжения «Папиных дочек». Проект выйдет на экраны осенью 2023 года в эфире телеканала СТС и в онлайн-кинотеатре Start.