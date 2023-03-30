Продолжение сериала «Папины дочки» выйдет на экраны осенью этого года

Стала известна дата премьеры продолжения сериала «Папины дочки», съемки которого завершились накануне. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проект, состоящий из 20 серий продолжительностью по 24 минуты, выйдет на экраны осенью этого года в эфире телеканала СТС и в онлайн-кинотеатре Start.

По сюжету, героиня Анастасии Сиваевой по имени Даша сбегает из семьи, оставив четверых детей своему супругу Венику (Филипп Бледный). Герою приходится воспитывать детей вместе с семьей Васнецовых.

К ролям в сериале вернулись Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Ольга Волкова и Нонна Гришаева. Дочерей сбежавшей Даши Васнецовой сыграют Вита Корниенко («Мажор»), Ева Смирнова («Чебурашка»), Полина Айнутдинова («Медиум) и Полина Денисова.

«Если скажу, что в свое время не хотел оказаться на месте Андрея Леонова в "Папиных дочках", это будет неправдой. И вот на меня свалилась колоссальная радость стать киноотцом четырех самых потрясающих актрис!» — поделился исполнитель роли Веника Филипп Бледный.

В конце января звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова объяснила свое отсутствие в сериале решением продюсеров.

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