Звезда «Папиных дочек» Мельникова назвала причины своего отсутствия в сериале

Звезда «Папиных дочек» Мельникова объяснила свое отсутствие в сериале решением продюсеров

Российская актриса и звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова назвала причины своего отсутствия в продолжении проекта. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артистка, исполнившая роль спортсменки Жени в ситкоме, рассказала, что решение не приглашать ее в сериал приняли продюсеры.

«Нет, меня не будет. Я не знаю причин (догадываюсь), продюсеры так решили. Мое согласие на съемки было ностальгией и весельем, но у продюсеров, видимо, другие цели и риски, так бывает», — написала Мельникова, пошутив, что сходит на кастинг сериала «Воронины».

«Сожаления никакого я по этому поводу не испытываю, разве что досаду, что они упустили возможность собрать всех нас вместе и порадовать фанатов сериала», — добавила актриса.

Ранее стало известно, что съемки нового сезона сериала «Папины дочки» стартовали спустя десять лет.