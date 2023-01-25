Стартовали съемки нового сезона «Папиных дочек»

Съемки нового сезона «Папиных дочек» стартовали спустя десять лет

Съемки нового сезона сериала «Папины дочки» стартовали спустя десять лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start.

Проект под названием «Папины дочки. Новые» создавался стриминговой платформой совместно с телеканалом СТС, на котором в дальнейшем состоится премьера сериала.

Продолжение ситкома будет состоять из 20 серий. По сюжету, героиня Анастасии Сиваевой по имени Даша сбегает из семьи, оставив четверых детей своему супругу Венику (Филипп Бледный). Герою приходится воспитывать детей вместе с семьей Васнецовых.

К ролям в сериале вернулись Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Ольга Волкова и Нонна Гришаева. Дочерей сбежавшей Даши Васнецовой сыграют Вита Корниенко («Мажор»), Ева Смирнова («Чебурашка»), Полина Айнутдинова («Медиум) и Полина Денисова.

Ранее российский актер Андрей Леонов раскрыл подробности своего участия в продолжении сериала «Папины дочки». В декабре 2022 года актриса Елизавета Арзамасова рассказала о съемках продолжения сериала, выходившего на телеканале СТС с 2007 по 2013 год.