Стало известно о съемках продолжения сериала «Папины дочки»

Лиза Арзамасова сообщила о съемках продолжения сериала «Папины дочки»

Российская актриса Елизавета Арзамасова рассказала о съемках продолжения сериала «Папины дочки», выходившего на телеканале СТС с 2007 по 2013 год. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Артистка, сыгравшая среднюю дочь Сергея Васнецова Галину Сергеевну, поделилась фотографией сценария проекта. На одной из страниц было написано имя персонажа Веника, роль которого исполнил актер Филипп Бледный.

По данным Telegram-канала Super, режиссером продолжения сериала стал Александр Жигалкин, ранее работавший над «Папиными дочками». Съемками серий займется онлайн-кинотеатр Start. О дате выхода, а также об окончательном актерском составе нового проекта пока не сообщается.

В ноябре стало известно, что звезда «Папиных дочек» Арзамасова станет школьным учителем и получит 700 тысяч рублей.

Ранее агрегатор оценок Metacritic опубликовал предварительный рейтинг лучших сериалов года.