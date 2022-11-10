Звезда «Папиных дочек» станет школьным учителем за 700 тысяч рублей

КП: звезда «Папиных дочек» Арзамасова станет школьным учителем и получит 700 тысяч рублей

Актриса Елизевета Арзамасова станет учителем. Одна из столичных школ заключила контракт с Елизаветой на проведение образовательных занятий «Час со звездой». Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на соответствующий договор на сайте госзакупок.

По информации газеты, звезда сериала «Папины дочки» будет проводить занятия с учениками с 1 ноября по 31 мая 2023 года. Цена контракта — 1 миллион рублей. За вычетом налогов певица получит 700 тысяч рублей за семь месяцев мастер-классов.

В апреле Арзамасова рассказала об успехах в качестве автора произведений детской литературы. Она анонсировала свой сборник рассказов в 2021 году. Тогда в соцсетях актриса подчеркнула, что произведение ориентировано на детей, но все равно будет интересно и взрослой аудитории.