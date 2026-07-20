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Забота о себе
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20:25, 20 июля 2026Забота о себе

Названа самая опасная поза для сна

Сомнолог Ложкин: Во время сна на животе возникает нагрузка на шейный отдел позвоночника
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: QBR / Shutterstock / Fotodom

Врач-пульмонолог и сомнолог Сергей Ложкин назвал самую опасную позу для сна. О ней доктор предупредил в разговоре с изданием UfaTime.ru

По словам Ложкина, самая нежелательная поза для сна — это на животе. Врач объяснил, что в таком положении возникает риск заброса желудочной кислоты в пищевод, а также критическая нагрузка на шейный отдел позвоночника. «Шея в течение нескольких часов остается в скрученном положении, что создает дополнительное напряжение и может стать причиной боли и скованности после пробуждения», — подчеркнул доктор.

Врач уточнил, что особенно опасна поза на животе для детей до года. Он предупредил, что сон в таком положении может грозить младенцу асфиксией и быть смертельно опасным.

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Ложкин отметил, что в некоторых случаях не рекомендуется спать и на спине: такая поза опасна для беременных женщин на поздних сроках и для людей с обструктивным апноэ сна.

Самой удачной позой для сна врач назвал положение на левом боку. По словам доктора, оно считается оптимальным для дыхательной и пищеварительной систем. Кроме того, в такой позе позвоночник находится в нейтральном положении.

Ранее сомнолог Максим Новиков назвал причины непреодолимой сонливости днем. По его словам, одной из них является плохое качество ночного отдыха.

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