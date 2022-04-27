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Звезда «Папиных дочек» рассказала об успехах в качестве детской писательницы

Российская актриса Лиза Арзамасова рассказала об успехах в качестве детской писательницы

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российская актриса Лиза Арзамасова рассказала об успехах в качестве писательницы произведений детской литературы. Этим она поделилась с подписчиками в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериала «Папины дочки» отметила удачный выпуск ее первой книги — «Костик из Солнечного переулка». «У меня очень хорошая новость от издательства АСТ. "Костик из Солнечного переулка" нашел так много своих читателей, что тираж почти продан, осталось всего несколько книжек. Так что издательство будет печатать дополнительный тираж», — резюмировала Арзамасова.

Она анонсировала свой сборник рассказов в 2021 году. Тогда в соцсетях актриса подчеркнула, что произведение ориентировано на детей, но все равно будет интересно и взрослой аудитории.

В августе 2021 года Лиза Арзамасова впервые стала матерю. У нее родился сын от фигуриста Ильи Авербуха, за которого актриса вышла замуж в декабре 2020 года. Изначально супруги назвали мальчика Марк, но потом поменяли имя на Лев.

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Сергей Равин
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