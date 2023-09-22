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17:38, 22 сентября 2023Забота о себе

Россиянам назвали очищающий печень осенний гриб

Биолог Опарин: опята содержат способствующие очищению печени вещества

Фото: Anton Kavashkin / Globallookpress.com

Известные россиянам грибы со сладковатым вкусом и ароматом — опята — обладают множеством полезных свойств. В частности, этот осенний гриб способствует очищению печени, рассказал в беседе с Life доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

По словам эксперта, опята богаты витаминами, в том числе витамином D, кальцием, магнием, калием, аминокислотами, жирными кислотами и рядом других питательных веществ.

«Этот гриб способствует укреплению иммунной системы, улучшению обменных процессов, снижению уровня холестерина и сахара в крови, а также поддерживает здоровье сердца и сосудов», — подчеркнул биолог.

Кроме того, Опарин обратил внимание на другую пользу опенка — борьбу с воспалениями. Комплекс веществ, содержащихся в данных осенних грибах, имеет противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Помимо этого, опята содержат очищающие печень вещества, способствующие улучшению ее функций.

Ранее кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова предупредила о вреде грибов для пожилых людей с хроническими заболеваниями, в том числе с проблемами с желудочно-кишечным трактом. По словам диетолога-эндокринолога, грибы, хотя и считаются источником белка, витаминов и минералов, все же являются трудноперевариваемым продуктом за счет высокого содержания хинина и клетчатки.

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    Варвара Кошечкина
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