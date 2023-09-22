Пашинян назвал условие переезда жителей Карабаха в Армению

Пашинян допустил, что жители Карабаха могут переехать в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что жители Нагорного Карабаха могут переехать в страну. Его цитирует ТАСС.

«Наша позиция, связанная с возможным переездом наших соотечественников из Нагорного Карабаха в Армению, следующая. Это случится в том случае, когда будет зафиксировано, что их проживание в своих домах будет невозможно», — сказал он.

По его словам, если ситуация не улучшится, то эта проблема будет в армянской повестке. Пашинян добавил, что была проведена определенная работа. В Армении подготовили 40 тысяч мест, уточнил политик.

Ранее Пашинян по случаю Дня независимости обратился к народу и посетовал на переживаемые Арменией тяготы. Премьер заявил, что его соотечественники живут в трудные времена и испытывают «невыразимые физические и психологические страдания».