Британский вице-маршал ВВС: Зеленский огорчен из-за отсутствия осуждения СВО

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл выразил свое мнение относительно того, почему Владимир Зеленский выглядел уставшим и разочарованным на заседании ООН в Нью-Йорке. По мнению эксперта, на настроении политика сказалось отсутствие осуждения специальной военной операции (СВО) от ряда стран. Статья Белла опубликована на сайте телеканала Sky News.

Белл считает, что Зеленский, возможно, надеялся, что «основополагающие принципы ООН приведут к широкому осуждению СВО на Украине». Однако, как отметил эксперт, ряд государств не только ставят свои интересы выше коллективного мира и безопасности, но многие из них за последний год установили более тесные экономические связи с Россией. При этом вице-маршал подчеркнул, что Иран воспользовался возможностью покритиковать США за вмешательство и затягивание конфликта.

Ранее издание Bloomberg обратило внимание, что на Генассамблее ООН Зеленский вел себя крайне эмоционально в отношении стран, поставляющих Киеву оружие, и «яростно критиковал» государства, которые, по его словам, поставляют вооружение недостаточно быстро.