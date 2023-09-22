Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:15, 22 сентября 2023Мир

В Британии назвали причину огорчения Зеленского

Британский вице-маршал ВВС: Зеленский огорчен из-за отсутствия осуждения СВО

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл выразил свое мнение относительно того, почему Владимир Зеленский выглядел уставшим и разочарованным на заседании ООН в Нью-Йорке. По мнению эксперта, на настроении политика сказалось отсутствие осуждения специальной военной операции (СВО) от ряда стран. Статья Белла опубликована на сайте телеканала Sky News.

Белл считает, что Зеленский, возможно, надеялся, что «основополагающие принципы ООН приведут к широкому осуждению СВО на Украине». Однако, как отметил эксперт, ряд государств не только ставят свои интересы выше коллективного мира и безопасности, но многие из них за последний год установили более тесные экономические связи с Россией. При этом вице-маршал подчеркнул, что Иран воспользовался возможностью покритиковать США за вмешательство и затягивание конфликта.

Ранее издание Bloomberg обратило внимание, что на Генассамблее ООН Зеленский вел себя крайне эмоционально в отношении стран, поставляющих Киеву оружие, и «яростно критиковал» государства, которые, по его словам, поставляют вооружение недостаточно быстро.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Умер бывший президент Италии

    В Пентагоне прокомментировали сообщения о передаче США ракет ATACMS Киеву

    Азербайджан выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев

    Еще один украинский борец отказался от фото с россиянином на награждении ЧМ

    Канада ввела санкции против МГИМО и ВШЭ

    В Ереване протестующие подошли к зданию посольства России

    Украина пожаловалась на атаки российских хакеров

    Американский журналист посетил Москву и поделился впечатлениями

    Пожар в здании штаба флота в Севастополе локализовали

    Волочкова рассказала о количестве секса в своей жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости