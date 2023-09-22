В России решили продать президентские самолеты

«Ъ»: российским авиакомпаниям предложили купить выводимые из эксплуатации Ту-214

Специальный летный отряд (СЛО) «Россия», который занимается авиаперевозкой высших лиц государства, решил продать несколько самолетов Ту-214. Лайнеры планируют передать в коммерческие перевозки, со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

В управлении делами президента, которому подведомственен СЛО, Минтрансе и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) не назвали точное число самолетов, которые выставят на продажу. По состоянию на 2022 год перевозчику принадлежало десять Ту-214 разных модификаций, двум из которых исполнилось более 20 лет.

Одним из возможных претендентов на покупку лайнеров называют Red Wings, в парке которой есть два Ту-204 возрастом 18 и почти 30 лет. У перевозчика есть опыт эксплуатации таких воздушных судов, сохраняются экипажи и компетенции по техобслуживанию, отметили источники в отрасли и Минтрансе. Цену сделки при этом не называют — технику еще необходимо оценить. При этом цена восстановления одного Ту-214 составит около 1,5-2 миллиардов рублей. В эту сумму входит капремонт двигателей, модернизация оборудования и переоснащение салона.

Специальный летный отряд «Россия» занимается перевозкой первых лиц государства, председателей Конституционного и Верховного судов, генпрокурора, главы СК и министра иностранных дел. В 2022 году в авиапарке организации числилось 17 вертолетов Ми-8МТВ и четыре AgustaWestland AW139, два бизнес-джета Airbus 319–115 (CJ) с увеличенной дальностью и один Falcon 7X. Также ей принадлежат три Як-40, девять Ил-96, два Ту-154, три Ту-204, десять Ту-214, два SSJ-100 и шесть Ан-148.

Первые два серийных импортозамещенных российских самолета SJ-100 должны появиться в России в 2023 году, пообещал гендиректор авиастроительной компании «Яковлев» Андрей Богинский. Для выпуска лайнеров необходима сертификация двигателей, с которыми необходимо выполнить не менее 120 полетов. Поставки нового российского регионального турбовинтового самолета Ил-114-300, который отечественные перевозчики должны были получить в конце года, сдвинули как минимум на конец 2025-го из-за проблем с двигателем производства «ОДК-Климов», которые не позволяют сертифицировать модель.