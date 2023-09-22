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09:44, 22 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали об обстановке на артемовском направлении

Пушилин: ситуация на артемовском направлении горячая, ВСУ ведут обстрелы

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут хаотичные обстрелы Артемовска. Так обстановку на артемовском направлении описал врио главы региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Ситуация в Артемовске остается достаточно горячей, сам Артемовск под хаотичными обстрелами», — сказал он.

По словам Пушилина, на одном из флангов фиксируется высокая активность действий противника. Он также подчеркнул, что основные рубежи, по которым пытаются действовать ВСУ, это Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка.

Ранее Пушилин рассказал, что села Клещеевка и Андреевка в ДНР находятся в серой зоне и попытки украинской армии закрепиться в них оказываются безуспешными. Андреевка почти полностью разрушена, украинские бойцы пытаются занять положение на юге села, но им мешает российская артиллерия и авиация, уточнял он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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