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11:04, 19 сентября 2023Бывший СССР

Пушилин объяснил положение Клещеевки и Андреевки на фронте

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что Клещеевка и Андреевка находятся в серой зоне

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Села Клещеевка и Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР) находятся в серой зоне и попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться в них оказываются безуспешными. Об этом рассказал врио главы региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, Андреевка практически полностью разрушена, ВСУ пытаются занять положение на юге села, но им мешает российская артиллерия и авиация. «Там опять такая точка перемола вооруженных формирований Украины образовалась», — объяснил он.

Пушилин также рассказал, что украинские силы пытаются с юга прорваться в Клещеевку, но закрепиться в этом населенном пункте невозможно и для противника, и для Российской армии, поскольку это село практически полностью уничтожено.

Ранее врио главы ДНР назвал заявления о взятии ВСУ Андреевки под Артемовском очередным вбросом. «На данный момент ситуация следующая: в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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