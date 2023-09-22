Женщина избила пару у бассейна за «неприличную растяжку»

В США женщина обвинила пару у бассейна в неприличном поведении и избила

Жительница США обвинила пару в «неприличной растяжке» и обоих избила. Об этом сообщает WOFL.

Инцидент произошел в округе Самтер, штат Флорида, ночью в воскресенье, 17 сентября. Потерпевшие рассказали, что занимались спортом у бассейна, когда на них набросилась 41-летняя Аманда Феррагамо. Она объявила, что поведение пары является непристойным, и «начала толкать и бить по лицу» обоих. Особую ее ярость вызвали упражнения на растяжку, которые выполняли пострадавшие.

На место происшествия вызвали полицию, которая зафиксировала у избитой синяк на лице. «Она просто набросилась на нас как бешеная», — рассказал американец.

Сотрудникам WOFL удалось выяснить, что Феррагамо «имеет некое отношение к пострадавшему мужчине» и инцидент носил бытовой характер. В итоге нападавшую задержали и доставили в полицейское отделение, где предъявили обвинения по двум статьям.

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