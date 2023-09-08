Врачи напились и устроили массовую драку

News9Live: в Индии трое работников больницы устроили массовую драку

В Индии двое врачей из штата Уттар-Прадеш напились с больничным уборщиком и устроили массовую драку, вызвавшую километровую пробку. Об этом сообщает News9Live.

Зачинщиками беспорядков стали работники больницы города Барели. Как сказано в полицейском отчете, после употребления спиртных напитков троица «впала в буйство» и начала атаковать прохожих. Медики приставали к женщинам, задирали прохожих, а также жестоко избили юношу, который вышел из дома, чтобы купить сладостей. Пострадавшего позже госпитализировали с серьезными травмами.

Несколько мужчин, возмущенных поведением дебоширов, ввязались в потасовку. Вскоре на место прибыли двое полицейских, однако врачи оказали им ожесточенное сопротивление. Они подрались со стражами порядка и разорвали их униформу. В итоге правоохранителям удалось скрутить двоих агрессивных больничных работников. Третьему удалось сбежать.

За время массовой драки на улице образовалась километровая пробка. Сотрудникам полиции понадобилось около часа, чтобы полностью восстановить движение. В правоохранительных органах рассказали, что задержанные будут обвинены по уголовным статьям и останутся за решеткой до суда.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пакистанская свадьба закончилась массовой дракой. Традиционное торжество, проходившее в окрестностях Манчестера, превратилось в побоище и попало на видео.