Массовая драка на свадьбе попала на видео

В Манчестере традиционная пакистанская свадьба превратилась в массовую драку

В Великобритании пакистанская свадьба закончилась массовой дракой. Об этом сообщает Daily Mail.

Традиционное мусульманское торжество, проходившее в окрестностях Манчестера, превратилось в побоище и попало на видео. На шестиминутном ролике видно, как к столику на мужской части зала подошел неизвестный и резко сорвал головной убор с одного из гостей. Ситуация почти мгновенно вышла из-под контроля: мужчины бросились друг на друга, один из участников принялся бить противников тростью, другой схватил тарелку. Вскоре дерущиеся разрушили перегородку, разделявшую мужскую и женскую части зала, после чего гостьям праздника пришлось покинуть свои места, чтобы уберечься от ударов. В какой-то момент один из гостей использовал в качестве оружия стул. Жених и невеста беспомощно наблюдали за происходящим.

Празднование проходило в Риджент-холле вечером 24 августа. После начала драки присутствующие вызвали полицию, и конфликт удалось погасить. Тем не менее один из гостей был арестован за попытку подраться еще и с полицейским. Причина побоища осталась неизвестной.

Ранее участница форума Reddit рассказала, что случайно проболталась жениху золовки о ее порнокарьере и сорвала их свадьбу. Между женихом и невестой случился грандиозный скандал на глазах у гостей.