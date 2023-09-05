Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:06, 5 сентября 2023Из жизни

Массовая драка на свадьбе попала на видео

В Манчестере традиционная пакистанская свадьба превратилась в массовую драку

В Великобритании пакистанская свадьба закончилась массовой дракой. Об этом сообщает Daily Mail.

Традиционное мусульманское торжество, проходившее в окрестностях Манчестера, превратилось в побоище и попало на видео. На шестиминутном ролике видно, как к столику на мужской части зала подошел неизвестный и резко сорвал головной убор с одного из гостей. Ситуация почти мгновенно вышла из-под контроля: мужчины бросились друг на друга, один из участников принялся бить противников тростью, другой схватил тарелку. Вскоре дерущиеся разрушили перегородку, разделявшую мужскую и женскую части зала, после чего гостьям праздника пришлось покинуть свои места, чтобы уберечься от ударов. В какой-то момент один из гостей использовал в качестве оружия стул. Жених и невеста беспомощно наблюдали за происходящим.

Празднование проходило в Риджент-холле вечером 24 августа. После начала драки присутствующие вызвали полицию, и конфликт удалось погасить. Тем не менее один из гостей был арестован за попытку подраться еще и с полицейским. Причина побоища осталась неизвестной.

Материалы по теме:
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком» Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком»Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
27 мая 2020
Любовь и тюль Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Любовь и тюльЭтим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
25 декабря 2019

Ранее участница форума Reddit рассказала, что случайно проболталась жениху золовки о ее порнокарьере и сорвала их свадьбу. Между женихом и невестой случился грандиозный скандал на глазах у гостей.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    Британский танк Challenger 2 впервые уничтожили в бою

    Тренер назвал лучшие упражнения для борьбы с головной болью

    В российской школе произошло массовое увольнение учителей

    Названа причина возможного повышения первоначального взноса по льготной ипотеке

    Поцелуи Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе попали на видео

    Генпрокуратуру попросили арестовать актера Панина при возвращении в Россию

    В России рассказали о возможностях дрона «Иноходец»

    В Грузии отказались поддерживать инициативу о переносе празднования Дня Победы

    Инфляция в России приблизилась к верхней границе прогноза

    Назван срок начала использования цифрового рубля в международных расчетах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости