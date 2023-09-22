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14:26, 22 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин Ричард Роуз получил срок за распространение фейков об армии России

Ричарду Роузу дали восемь лет за распространение фейков о Российской армии

Фото: Telegram-канал Idel.Реалии

В Екатеринбурге россиянин по имени Ричард Роуз (внесен Росфинмониторингом в список террористов), получил срок за распространение фейков о Российской армии. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает Е1.

Как установил суд, Роуз опубликовал в соцсетях комментарии и видео, которые оправдывали терроризм. В итоге его осудили по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании армии РФ и призывах к террористической деятельности. Ричарда Роуза отправили в колонию на восемь лет и запретили в течение четырех лет заходить в интернет.

31 августа Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего священника Иоанна Курмоярова к трем годам колонии общего режима по статье о распространении ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России.

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    Владимир Седов
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