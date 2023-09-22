Певец Шура довел до слез блогершу Валю Карнавал

Блогерша Валя Карнавал расплакалась на съемках шоу из-за слов певца Шуры

Российский поп-певец Шура довел до слез известную блогершу Валю Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) на съемках шоу «Битва поколений». Видео с конфликтом опубликовал телеканал МУЗ-ТВ в Telegram.

Отмечается, что девушка расплакалась из-за слов 48-летнего артиста. На отрывке записи сидящая в жюри Карнаухова призналась, что ее задело грубое поведение Шуры. Она заявила, что ожидала услышать от звезды 90-х «совсем не то».

«Ты справилась с напором от нашей любимой Ларисы Долиной, и теперь ты сидишь буквально на ее месте. Все супер. Давай теперь будешь доказывать нам, дебилам, что ты имеешь право на это место. Успокойся», — отрезал Шура.

В феврале 2023 года стало известно, что эстрадная певица Лариса Долина помирилась с Валей Карнавал после ссоры, которая произошла между ними в 2021 году. Тогда в ходе шоу «Музыкалити» Долина раскритиковала Карнавал, сказав, что блогерша не умеет петь и не имеет музыкального образования.