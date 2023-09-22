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09:18, 22 сентября 2023Бывший СССР

Азербайджан допустил амнистию для сдавших оружие карабахцев

Советник Алиева Гаджиев: Баку может амнистировать карабахцев, сдавших оружие

Фото: Sergei Grits / AP

Азербайджан может провести амнистию для карабахцев, которые сдали свое оружие. Такое решение допустил советник президента республики Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев, передаетРИА Новости.

«Даже в отношении бывших... комбатантов, если их можно так классифицировать..., мы рассматриваем возможность амнистии или также ссылаемся на амнистию», — сказал Гаджиев.

При этом он отметил, что отдельные группировки и офицеры публично заявили, что не примут азербайджанские условия и продолжат сопротивление.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заверил, что Баку готов к искреннему диалогу с Арменией. По его словам, страна предлагает справедливый мир.

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    Алевтина Запольская
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