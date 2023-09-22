Азербайджан допустил амнистию для сдавших оружие карабахцев
Советник Алиева Гаджиев: Баку может амнистировать карабахцев, сдавших оружие
Азербайджан может провести амнистию для карабахцев, которые сдали свое оружие. Такое решение допустил советник президента республики Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев, передаетРИА Новости.
«Даже в отношении бывших... комбатантов, если их можно так классифицировать..., мы рассматриваем возможность амнистии или также ссылаемся на амнистию», — сказал Гаджиев.
При этом он отметил, что отдельные группировки и офицеры публично заявили, что не примут азербайджанские условия и продолжат сопротивление.
Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заверил, что Баку готов к искреннему диалогу с Арменией. По его словам, страна предлагает справедливый мир.