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10:26, 22 сентября 2023Экономика

Курсу рубля предрекли стабилизацию

Аналитик Потавин предрек стабилизацию рубля в краткосрочной перспективе

Фото: Gary Cameron / Reuters

С помощью восстановления ряда мер валютного контроля может удаcться сдержать краткосрочные колебания валютного курса, тем не менее, среднесрочная тенденция на постепенное ослабление рубля остается в силе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков объяснил, что существует два направления вывода капитала: официальный и неофициальный. Официальный — это, к примеру, оплата внешних долгов, операции по ценным бумагам и прочее.

«Есть другой вариант. К примеру, вы каким-то образом вывезли и продали эшелон нефти. А деньги в страну не вернули. Вот прямой вывод капитала. Или заключаются некие контракты на поставку продукции, деньги уходят. А потом, по каким-то объективным причинам, контракт срывается: не соблюдены сроки, произошло ЧП и так далее. И все, деньги зависают», — объяснил Юденков.

Меры профилактики

По словам экономиста, бизнес сегодня активно использует торговлю с дружественными странами для вывода капитала. Но одни заявления Минфина не способны остановить процесс: для этого необходимы согласованные действия таможни и Финмониторинга.

Можно брать под особый контроль каждую сделку, связанную с внешними контрактами, что практически невозможно. Можно вводить монополию на внешнюю торговлю, но этого не будет. Скорее, необходимо усиление таможенного контроля и Финмониторинга

Юрий Юденковэкономист

Перспективы стабилизации

Потавин заметил, что в последние месяцы рубль слабеет именно из-за оттока капитала из России. И Кремлю, по его мнению, необходимо остановить этот процесс, ведь валюты, приходящей от экспортеров, едва хватает на удовлетворение спроса импортеров.

«Сдерживать колебания валютного курса, а также контролировать отток капитала через дружественные страны поможет восстановление ряда мер валютного контроля. Об этом в Госдуме заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Тем не менее он уточнил, что планируемые меры призваны, в частности, сдерживать краткосрочные колебания валютного курса и контролировать отток капитала. Неделей ранее президент сообщил, что «резких движений» в области мер валютного контроля никто делать не будет», — напомнил аналитик.

По его словам, среднесрочная тенденция на постепенное ослабление рубля сохраняется. Но правительству России необходимо, чтобы до конца года курс доллара держался в диапазоне 90-100 рублей, но не выше, поскольку в противном случае это создаст дополнительное инфляционное давление.

Ранее стало известно, что правительство России рассматривает меры по ужесточению валютного контроля в России, что позволило бы «сдерживать временные колебания валютного курса». Также уточнялось, что на данный момент неясно, какие именно меры будут реализованы.

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    Наталия Белова
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