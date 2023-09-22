«Главком»: Украина может лишиться дальнейшей помощи со стороны западных стран

Обозреватель украинского издания «Главком» Виктор Балога отметил постепенное изменение в странах Запада отношения к помощи Киеву и признал наличие риска потерять дальнейшую поддержку со стороны союзников.

«Участники предвыборных гонок в странах-союзницах разыгрывают "украинскую карту" в негативном для нас контексте — это говорит о серьезных проблемах нашей внешней политики», — сказано в статье.

По его мнению, Украина может потерять поддержку со стороны действующей или новой власти на Западе. Балога подчеркнул сильную зависимость Киева от партнеров, добавив, что во многих государствах, которые оказывают ему помощь, в скором времени должны пройти выборы, в связи с чем властям Украины необходимо хорошо подумать перед тем, как публично высказывать недовольства в отношении той или иной страны.

Ранее зампредседателя КНР Хань Чжэн на Генассамблее ООН в Нью-Йорке предположил, каким образом возможно урегулировать конфликт на Украине. Он подчеркнул, что диалог является важным средством достижения международного партнерства в области безопасности.