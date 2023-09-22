В Китае назвали способ урегулировать конфликт на Украине

Зампредседателя КНР Хань Чжэн назвал прекращение огня путем к миру на Украине

Зампредседателя КНР Хань Чжэн на Генассамблее ООН в Нью-Йорке предположил, каким образом возможно урегулировать конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Политик назвал способ урегулировать конфликт на Украине и призвал стороны прийти к прекращению огня. Он подчеркнул, что диалог является важным средством достижения международного партнерства в области безопасности.

«Прекращение огня и начало мирных переговоров — единственный путь к решению украинского кризиса. Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное решение украинского кризиса, продолжит играть конструктивную роль в скорейшем достижении установления мира», — отметил он.

Ранее Китай призвал создать условия для урегулирования конфликта на Украине. С таким предложением выступил вице-министр иностранных дел страны Ма Жаошу.

24 февраля 2023 года Китай представил план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина стали возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.