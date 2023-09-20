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21:38, 20 сентября 2023Мир

Китай призвал создать условия для урегулирования конфликта на Украине

В МИД Китая призвали создать условия для урегулирования конфликта на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вице-министр иностранных дел Китая Ма Жаошу призвал международное сообщество создать условия и атмосферу для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Ма Жаошу отметил, что интенсивная ситуация на поле боя и накапливающиеся риски распространения украинского конфликта оказали большой эффект в мировом масштабе. Он призвал помогать сторонам достичь консенсуса, инициировать мирные переговоры и прекратить боевые действия как можно скорее.

Дипломат также заявил о необходимости соблюдать ядерную безопасность. Он добавил,что китайская сторона готова работать с членами Совбеза ООН и соответствующими сторонами ради урегулирования конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны коллективного Запада, которые виновны в развале Минских соглашений, также несут прямую ответственность за развал и конфликт на Украине.

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    Марина Совина
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