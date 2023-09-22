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16:24, 22 сентября 2023Наука и техника

Телескоп Уэбба обнаружил новую сверхновую

Телескоп Уэбба обнаружил новую сверхновую типа Ia в галактике Дуга 2

Изображение: arXiv (2023) / phys.org

Международная группа астрономов наблюдала скопление галактик PLCK G165.7+67.0 (G165) с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба и обнаружила новую сверхновую типа I. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Сверхновые делятся на две основные группы в зависимости от присутствия линий водорода в их спектрах: тип I (без водорода) и тип II (демонстрирующий линии водорода). Сверхновые типа Ia (SN Ia) происходят в двойных системах, в которых одна из звезд является белым карликом.

Наблюдения были проведены за скоплением галактик G165 массой около 200-300 триллионов солнечных масс. Во время этих наблюдений была обнаружена сверхновая, которая находится гораздо дальше скопления, с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона JWST (NIRCam). Новую сверхновую, получившую название SN H0pe, обнаружили в Дуге 2 — галактике, яркость которой была усилена за счет гравитационной линзы, порожденной G165.

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Из-за гравитационной линзы изображение SN H0pe является тройным, и соответствующие расположения обозначены как SN 2a, 2b и 2c. Это дало ученым уникальную возможность определить постоянную Хаббла путем измерения временных задержек между каждой «копией» изображения. Дальнейшие фотометрические и спектроскопические исследования SN H0pe подтвердили, что это сверхновая относится к типу Ia.

Что касается родительской галактики Дуга 2, то наблюдения показали, что ее звездная масса составляет около 500 миллиардов солнечных масс. Результаты показывают, что она завершила звездообразование около одного миллиарда лет назад и теперь окружена звездообразующими карликовыми галактиками-спутниками.

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    Александр Еникеев
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