Китай заступился за Сирию
Китай выступает против незаконного присутствия в Сирии военных тех стран, которые не имеют мандата на проведение военных операций. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента Сирии Башара Асада, сообщает ТАСС.
«Китай… выступает против незаконного военного присутствия в Сирии, проведения незаконных военных операций, незаконного разграбления природных ресурсов Сирии», — говорится в заявлении. Отдельно отмечается, что Пекин призывает отменить западные санкции в отношении Сирии.
Ранее зампредседателя КНР Хань Чжэн на Генассамблее ООН в Нью-Йорке назвал способ урегулировать конфликт на Украине и призвал стороны прийти к прекращению огня. Он подчеркнул, что диалог является важным средством достижения международного партнерства в области безопасности.