Китай заступился за Сирию

Си Цзиньпин: Китай выступает против незаконного присутствия военных в Сирии

Китай выступает против незаконного присутствия в Сирии военных тех стран, которые не имеют мандата на проведение военных операций. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента Сирии Башара Асада, сообщает ТАСС.

«Китай… выступает против незаконного военного присутствия в Сирии, проведения незаконных военных операций, незаконного разграбления природных ресурсов Сирии», — говорится в заявлении. Отдельно отмечается, что Пекин призывает отменить западные санкции в отношении Сирии.

Ранее зампредседателя КНР Хань Чжэн на Генассамблее ООН в Нью-Йорке назвал способ урегулировать конфликт на Украине и призвал стороны прийти к прекращению огня. Он подчеркнул, что диалог является важным средством достижения международного партнерства в области безопасности.