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18:24, 22 сентября 2023Мир

Китай заступился за Сирию

Си Цзиньпин: Китай выступает против незаконного присутствия военных в Сирии

Фото: SANA / Handout / Reuters

Китай выступает против незаконного присутствия в Сирии военных тех стран, которые не имеют мандата на проведение военных операций. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента Сирии Башара Асада, сообщает ТАСС.

«Китай… выступает против незаконного военного присутствия в Сирии, проведения незаконных военных операций, незаконного разграбления природных ресурсов Сирии», — говорится в заявлении. Отдельно отмечается, что Пекин призывает отменить западные санкции в отношении Сирии.

Ранее зампредседателя КНР Хань Чжэн на Генассамблее ООН в Нью-Йорке назвал способ урегулировать конфликт на Украине и призвал стороны прийти к прекращению огня. Он подчеркнул, что диалог является важным средством достижения международного партнерства в области безопасности.

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    Виктория Кондратьева
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