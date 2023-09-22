Певица Рита Ора сделала неожиданное признание о сексе с Тайкой Вайтити

Певица Рита Ора назвала своего мужа Тайку Вайтити богом секса

Американская певица Рита Ора сделала неожиданное признание об интимной жизни со своим мужем — 48-летним новозеландским режиссером Тайкой Вайтити. Ее беседу с журналистом Энди Коэном цитирует The Sun.

Коэн просил 32-летнюю Ору рассказать о своих звездных друзьях и окружении и в конце концов перешел к вопросу о ее супруге. В ответ она назвала его интимные данные выдающимися. «Он просто... просто... бог секса», — сказала Ора.

Ора и Вайтити познакомились на вечеринке в 2018 году, а в 2021 году начали встречаться. Певица сама сделала режиссеру предложение в 2022 году, и несколькими неделями позже они поженились.

В мае Ора раскрыла подробности тайной свадьбы с Вайтити. По словам Оры, мероприятие было «очень духовным». «Нам просто нравился тот факт, что мы поженились», — добавила она, отметив, что на свадьбе присутствовали только две дочери режиссера, а также сестра певицы.