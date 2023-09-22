В российском городе автомобиль сбил трех человек на тротуаре

В Брянске автомобиль сбил трех человек, в том числе ребенка, на тротуаре

В Брянске автомобиль сбил троих человек, которые стояли на тротуаре. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД, передает ТАСС.

По данным инспекции, авария произошла на перекрестке улиц Пушкина и Никитина в Володарском районе города. Водитель Kia пытался уйти от столкновения с Nissan на перекрестке и вылетел на тротуар, где находились люди.

Предварительно, пострадали двое взрослых и четырехлетний ребенок, их госпитализировали. Более подробных данных об их состоянии не приводится. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов — они выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее пьяный мужчина за рулем легкового авто протаранил толпу в центре Калуги. Водитель Toyota не справился с управлением и въехал в людей, а также протаранил несколько магазинов.