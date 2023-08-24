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14:39, 24 августа 2023Россия

Пьяный водитель протаранил толпу в центре российского города

В Калуге пьяный водитель на Toyota протаранил толпу, пострадали десять человек

Кадр: Telegram-канал Mash

Пьяный мужчина за рулем легкового авто протаранил толпу в центре Калуги. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, авария произошла на улице Кирова, пострадали минимум 10 человек. Известно, что водитель Toyota не справился с управлением и въехал в людей, он также протаранил несколько магазинов.

Как сообщает Telegram-канал «112», находившийся за рулем россиянин ранее был лишен водительских прав. Он въехал на тротуар, где люди ждали автобус.

Ранее в Красном Селе на юге Санкт-Петербурга микроавтобус протаранил остановку с людьми, пострадали шесть человек. В сети появились кадры аварии — на них видно, что черный микроавтобус выезжает на большой скорости на тротуар, а затем врезается в автобусную остановку, на которой стоят несколько человек. От удара пешеходов отбрасывает примерно на два метра.

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    Анастасия Шейкина
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