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18:03, 17 марта 2023Россия

В Ленобласти микроавтобус протаранил остановку с людьми и попал на видео

В Ленобласти микроавтобус протаранил остановку с людьми, пострадали шесть человек

В Красном селе Ленобласти микроавтобус протаранил остановку с людьми, пострадали шесть человек. Момент происшествия попал на видео, которое публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как черный микроавтобус выезжает на большой скорости на тротуар, а затем врезается в автобусную остановку, на которой стоят несколько человек. От удара пешеходов отбрасывает примерно на два метра.

Константин Лысяков
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