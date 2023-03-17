В Ленобласти микроавтобус протаранил остановку с людьми и попал на видео

В Ленобласти микроавтобус протаранил остановку с людьми, пострадали шесть человек

В Красном селе Ленобласти микроавтобус протаранил остановку с людьми, пострадали шесть человек. Момент происшествия попал на видео, которое публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как черный микроавтобус выезжает на большой скорости на тротуар, а затем врезается в автобусную остановку, на которой стоят несколько человек. От удара пешеходов отбрасывает примерно на два метра.