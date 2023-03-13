В российском регионе водитель авто протаранил остановку с людьми и скрылся

На Алтае водитель за рулем авто влетел в автобусную остановку с людьми и скрылся

В Алтайском крае водитель легкового автомобиля влетел в остановку, где находились люди, и скрылся. Об этом сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина, ее цитирует РИА Новости.

В результате аварии, произошедшей в воскресенье, 12 марта, на дороге Новоалтайск — поселок Новогорский, погиб один человек, еще один пострадал. Предварительно, водитель Mazda не справился с управлением.

Помощник прокурора российского региона сообщила, что водитель автомобиля, протаранивший остановку с людьми, а также его пассажиры скрылись с места ДТП и не оказали помощь пострадавшим.

После аварии следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшем гибель человека.

Ранее в Челябинске автомобиль наехал на остановку общественного транспорта. Три человека пострадали, еще один погиб.