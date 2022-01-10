В российском регионе при наезде автомобиля на остановку погиб человек

В Челябинске автомобиль наехал на остановку общественного транспорта на улице Братьев Кашириных, погиб человек. Видео последствий аварии публикует 74.ru.

На кадрах видно, что на месте происшествия скопилось много людей. Медики укладывают одного из пострадавших на носилки. У остановки находятся три машины скорой помощи.

Как сообщили ТАСС в управлении МВД по российскому региону, водитель Ford не справился с управлением. Три человека пострадали. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Изданию 74.ru в МВД рассказали, что за рулем автомобиля находился 19-летний россиянин.

В сентябре 2019 года в Пскове водитель Chevrolet протаранил остановку с людьми и погиб. Во время управления автомобилем водитель потерял сознание. Четырех пешеходов доставили в больницу с различными травмами.