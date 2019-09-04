Российский водитель протаранил остановку с людьми и погиб

В Пскове водитель Chevrolet Cruze врезался в остановку, из-за чего пострадали четыре человека. Мужчина погиб на месте, сообщили в пресс-службе ГИБДД, передает РИА Новости.

По данным ведомства, инцидент произошел в среду, 4 сентября, в 07:40 по местному времени. Водитель 1952 года рождения потерял сознание и наехал на остановку, на которой были четыре пешехода. Их забрали в больницу с разными травмами.

В УМВД по Псковской области агентству уточнили, что авария произошла на улице Леона Поземского. Очевидцы рассказали, что водителю стало плохо. Он пересек на автомобиле встречную полосу и протаранил остановку. В машине с ним находился сын 1999 года рождения, он не пострадал. У пострадавших диагностированы ушибы и переломы, одна из женщин в тяжелом состоянии.

В августе в Тепло-Огаревском районе Тульской области произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса и автомашины Kia Rio. В результате столкновения водитель Kia погиб, 11 пассажиров микроавтобуса получили травмы разной степени тяжести. Одной из причин произошедшего могли стать неблагоприятные погодные условия.

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