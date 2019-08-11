В России поезд протаранил застрявший на путях автомобиль с людьми

В Кабанском районе Республики Бурятия грузовой поезд протаранил легковой автомобиль, застрявший на путях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Столкновение произошло на участке железной дороги Слюдянка-2 — Улан-Удэ в районе станции «Боярский» 11 августа около 6 утра по московскому времени. Легковой автомобиль Mitsubishi Libero, в котором находились три человека, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся товарным составом.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не мог из-за слишком короткой дистанции до переезда. В результате столкновения погиб водитель машины и оба находившихся в ней пассажира.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности случившегося и устанавливают личности погибших. Из-за столкновения ожидается задержка пассажирского поезда дальнего следования № 72, идущего из Северобайкальска в Улан-Удэ.

В июне 2019 года 13 человек пострадали в результате аварии на железнодорожном переезде в Адыгее.

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