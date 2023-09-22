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03:53, 22 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о попытках Украины завербовать российских офицеров через WhatsApp

Военный рассказал о попытках Украины завербовать офицеров РФ через WhatsApp

Фото: Unsplash.com

Украинские спецслужбы пытаются завербовать российских офицеров через мессенджеры, в частности через WhatsApp, об этом рассказал РИА Новости военнослужащий.

Он отметил, что на него вышел украинский представитель, представился от имени его друга, готового помочь в определенных вопросах. Собеседник агентства понял, что его пытаются спровоцировать на военное преступление, о чем доложил командованию.

Дальнейший диалог шел под контроле российских спецслужб. «С ними также завязалась переписка по мессенджеру в WhatsApp, в ходе которой они за денежное вознаграждение предлагали мне предоставлять данные, координаты расположения техники, войск, личного состава, командных, наблюдательных пунктов», — сообщил офицер.

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В дальнейшем ему предложили два варианта. В первом за предоставление информации обещали выплатить вознаграждение и дополнительную сумму при подтверждении уничтожения указанной техники. Во втором — предлагали вывезти военнослужащего в третьи страны «под защиту международных наблюдателей».

Офицер добавил, что вербовщики пытались оказывать эмоциональное давление, переходя от просьб к угрозам. В настоящее время контакт с ними прерван.

Военнослужащий призвал товарищей быть бдительными и докладывать командирам или сотрудникам спецслужб о попытках вербовки.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что украинских вербовщиков отличает особый цинизм. По его словам, спецслужбы понимают, что отвечают за судьбы своих агентов, поэтому между ними обычно возникают взаимные обязательства. Но для украинских вербовщиков их нет.

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    Марина Совина
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