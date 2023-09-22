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21:42, 22 сентября 2023Забота о себе

Волочкова рассказала о количестве секса в своей жизни

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова в новом интервью сделала неожиданное интимное признание. О количестве секса в своей жизни она рассказала в беседе с изданием Super.

У Волочковой спросили о ее новом избраннике, но его личность артистка раскрывать отказалась, отметив, что в ее личной жизни все в порядке. «У меня секс четыре раза в день. А у вас? Я живу во дворце, у меня все прекрасно. С сексом все отлично, в шпагате. Представьте! Вы свои ноги едва раздвинуть можете», — заявила она.

Кроме того, продолжила Волочкова, кандидатов на ее сердце очень много. «А у меня, понимаете, мужчины в очереди стоят. Сейчас у меня есть один-единственный, неповторимый человек», — сказала звезда.

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В январе 2023 года должна была состояться свадьба балерины и ее предыдущего избранника Дмитрия, однако позже она призналась, что роман был ненастоящим.

Ранее Волочкова назвала пластические операции «самой большой глупостью». Негативное отношение к хирургическим изменениям тела артистка объяснила вмешательством в свою природу».

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    Александра Лисица
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