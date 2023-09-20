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16:42, 20 сентября 2023Культура

Анастасия Волочкова назвала пластические операции «самой большой глупостью»

Волочкова заявила, что организм начинает «мстить» после пластических операций

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова назвала пластические операции «самой большой глупостью». Ее слова приводит «Пятый канал».

Негативное отношение к хирургическим изменениям тела артистка объяснила вмешательством в свою природ». Волочкова также выразила уверенность, что после подобных процедур организм начинает «очень сильно мстить».

47-летняя знаменитость заявила, что никогда не прибегала к услугам такого рода. Она отметила, что ей досталась «генетическая молодость» от матери и бабушки. Волочкова добавила, что поддерживает свою красоту и стройную фигуру при помощи спорта и минимального количества питания. «Много физической нагрузки, спортивные массажи, русская баня, ледяная вода, ледяная купель — это для меня гораздо круче похода к любому косметологу», — резюмировала экс-прима Большого театра.

Ранее Анастасия Волочкова раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за работу в интервью. Она подчеркнула, что не держит зла на журналистку, а также высказала предположение, что вела себя с Собчак чересчур корректно, назвав телеведущую нахалкой.

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    Сергей Равин
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