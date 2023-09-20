Волочкова раскритиковала работу Собчак и назвала ее нахалкой

Волочкова раскритиковала Собчак за интервью и назвала ее нахалкой

Российская балерина Анастасия Волочкова раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за работу в интервью. Об этом она сообщила в разговоре с News.ru.

«Ксения Собчак устроила здесь просто позорище с этой съемкой скрытыми камерами, оставленными в бане, порылась в тумбочках, она выставила себя как позорище. Андрей Малахов посмотрел эту программу и предложил: "Давай я к тебе приеду, и мы сделаем достойную, нормальную программу про твою реальную жизнь?" И я согласилась, мы долго беседовали», — рассказала танцовщица.

Волочкова добавила, что не держит зла на журналистку, а также высказала предположение, что вела себя с Собчак чересчур корректно, назвав телеведущую нахалкой: «Если бы я не умела прощать, я бы ее на порог дома не пустила. Люди, которым я рассказывала об этой ситуации, мне говорят, что надо было гнать ее в шею».

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что прекратила судебные разбирательства с Государственным академическим Большим театром (ГАБТ).