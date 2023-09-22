Стало известно число задержанных на протестах в Ереване

Полиция Армении: на протестах в Ереване были задержаны 98 человек

На протестах в Ереване сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 98 человек. Об этом сообщает полиция Армении, передает «Интерфакс».

«В течение сегодняшнего дня задержаны 98 участников акции», — сообщили в ведомстве, уточнив, что задержанных обвиняют в невыполнении законного требования представителей правоохранительных органов.

При этом оппозиционный национальный комитет Армении сообщил, что сотрудники полиции, по предварительным данным, задержали 350 человек.

19 сентября в Ереване вспыхнули протесты после объявления Азербайджаном о проведении военной операции в Нагорном Карабахе. Участники протестных акций называли премьер-министра Армении Никола Пашиняна предателем и требовали его отставки.