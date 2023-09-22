Российские следователи предъявили заочное обвинение двум украинским генералам

Двум генералам ВСУ предъявили заочное обвинение в обстрелах ДНР и ЛНР

Российские следователи сообщили главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину, что предъявили заочное обвинение двум украинским генералам. Об этом в пятницу, 22 сентября, в своем Telegram-канале сообщает СКР.

По данным следствия, речь идет о генерал-майоре Вооруженных сил Украины (ВСУ) Викторе Николюке и генерал-лейтенанте Михаиле Драпатоме. Оба осуществляли командование операцией ВСУ в 2017 и 2019 годах. Под их руководством украинские военные свыше 70 раз обстреляли населенные пункты ДНР и ЛНР, отчего пострадали 154 человека. Также Бастрыкину сообщили, что на данный момент вынесены приговоры в отношении более 100 украинских военных, ставших фигурантами уголовных дел.

14 сентября украинскому военному медику вынесли приговор за расстрел пенсионера в Мариуполе в 2022 году.