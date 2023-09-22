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12:53, 22 сентября 2023Силовые структуры

Высокопоставленный российский силовик подал в отставку после проверки

Замглавы ГСУ СКР по Новосибирской области подал в отставку после проверки

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Замглавы Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Новосибирской области Виталий Зарипов решил уволиться со службы, не дожидаясь результатов проверки московской комиссией. Об этом сообщает НГС.

Высокопоставленный силовик подал рапорт об отставке. Он намерен сложить полномочия 2 октября.

Проверку работы новосибирского управления СКР инициировал новый руководитель Евгений Долгалев, после чего из Москвы прибыли с ревизией сотрудники центрального аппарата.

В ноябре 2022 года председатель СКР Александр Бастрыкин критиковал Зарипова, долгое время исполнявшего обязанности руководителя регионального ГСУ, из-за криминогенной ситуации на Хилокском рынке Новосибирска.

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    Любовь Ширижик
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