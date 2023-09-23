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09:08, 23 сентября 2023Мир

В США предсказали судьбу танков Abrams на Украине

Экс-агент ЦРУ Макговерн заявил, что танки Abrams будут уничтожены на Украине

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Танки Abrams, которые США планируют передать Киеву, будут уничтожены на Украине. Об этом заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Запомните мои слова: они сгорят», — предсказал судьбу танков бывший агент ЦРУ.

По его мнению, американские танки, которые сейчас находятся в Польше, не лучше уже уничтоженных на Украине британских Challenger или немецких Leopard. Кроме того, Макговерн напомнил слова президента России Владимира Путина, который пообещал, что танки будут уничтожены.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, почему американские танки Abrams бесполезны для Украины. Он отметил, что данные машины весят более 60 тонн, в то время как на Украине начнутся дожди и распутица.

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    Виктория Кондратьева
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