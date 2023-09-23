Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:59, 23 сентября 2023Наука и техника

Полковник заявил о бесполезности американских танков Abrams для Украины

Полковник Матвийчук: танки Abrams не смогут двигаться в осенней грязи на Украине

Фото: Erik de Castro / Reuters

Американские танки Abrams, которые Вашингтон планирует передать Украине, будут бесполезны, поскольку не смогут двигаться в осенней грязи. Об этом в разговоре с Ura.ru сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он пояснил, что данные машины весят более 60 тонн. «Сейчас на Украине начнутся дожди, распутица. Удельный груз танка не приспособлен для движения в такой тяжелой грязи», — объяснил полковник. По его словам, данные танки предназначены для эксплуатации в пустыне и слишком тяжелы для Европы.

Матвийчук также добавил, что поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) американских танков не хватит для наступления. «Чтобы было контрнаступление, их должно быть не менее 600-700, а речь идет о 10, максимум 30», — отметил он.

В пятницу, 22 сентября, президент США Джо Байден анонсировал прибытие первого танка Abrams на Украину на следующей неделе.

Ранее газета Politico сообщила, что власти США сомневаются в том, что поставки ракет ATACMS на Украину смогут повлиять на ход конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского назвали настоящим президентом США

    Россиянам рассказали о резком повышении МРОТ в стране

    Украину предупредили о конце «эры карт-бланшей»

    Полковник заявил о бесполезности американских танков Abrams для Украины

    Автовладельцам сообщили о перекрытии ряда улиц в Москве

    Вице-премьер Британии пообещал Украине многолетнюю поддержку

    Хунта в Нигере обвинила генсека ООН в сговоре с Францией

    В Германии обеспокоились из-за способности ракет Taurus нести ядерный заряд

    Бориса Джонсона пригласили на переобучение в российскую школу

    Поездку Зеленского в США проанализировали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости