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14:56, 23 сентября 2023Силовые структуры

Аниматора в костюме Петра I задержали за мошенничество

В Санкт-Петербурге аниматора в костюме Петра I задержали из-за обмана туриста

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге задержали аниматора в костюме Петра I. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Заявление на мужчину написал обратившийся в полицию турист из Ульяновска: по его словам, аниматор обманул его на 4 тысяч рублей, когда предложил сфотографироваться на память.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье мошенничество. Отмечается, что аниматор занимается своей деятельностью на протяжении несколько лет — в социальных сетях мужчины размещены кадры, на которых он предстает в образе Петра I вместе с туристами из разных стран и городов.

Ранее сообщалось, что в Гатчине из-за мужчины с ружьем и в противогазе закрыли ряд детских садов и школ. Впервые подозрительного россиянина в длинном зеленом пальто, фуражке и противогазе заметили в районе Татьянино. После жалоб местных жителей в Гатчине повысили концентрацию полиции и росгвардейцев.

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    Анастасия Астахова
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