В российском городе из-за мужчины в противогазе с ружьем закрыли школы и детсады

В Гатчине из-за мужчины в противогазе с ружьем закрыли ряд школ и детсадов

В Гатчине из-за мужчины с ружьем и в противогазе закрыли ряд детских садов и школ. Об этом сообщил вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин в беседе с 78.ru.

Впервые подозрительного россиянина в длинном зеленом пальто, фуражке и противогазе заметили в районе Татьянино. После жалоб местных жителей в Гатчине повысили концентрацию полиции и росгвардейцев, сказал Ильин. Сейчас проводится розыск мужчины. В целях безопасности власти решили закрыть несколько местных учреждений образования. Вице-губернатор также попросил сообщать в правоохранительные органы о лицах с предметами, похожими на оружие.

По информации портала, человека с ружьем уже могли задержать. Соседка подозреваемого рассказала журналистам, что ему около 50 лет, он живет в двухкомнатной квартире с матерью. Россиянка подчеркнула, что мужчина всю жизнь был одиноким и странным, но три недели назад он повел себя совсем неадекватно и начал следить за соседкой. «Мы сначала смеялись, но, когда я увидела его с ружьем сегодня, я поняла, что надо бить в колокола», — сообщила женщина.

Ранее пьяный мужчина с ружьем попытался проникнуть в школу села Красулино Кемеровской области. Сотрудники учебного заведения успели преградить ему путь и закрыть двери.

