Президент Колумбии «позаимствовал» аплодисменты Байдена в ООН

На речь президента Колумбии наложили аплодисменты из выступления Байдена в ООН

Пресс-служба президента Колумбии Густаво Петро «позаимствовала» аплодисменты, которые были вырезаны из выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президента США Джо Байдена. Об этом заявил портал La Silla Vacia.

Издание отмечает, что подмену звука заметили пользователи сети. После журналистского расследования выяснилось, что пресс-служба колумбийского лидера действительно использовала чужую аудиодорожку, поскольку речь Байдена встретили более громкими аплодисментами.

Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент США Джо Байден призвал весь мир продолжать поддерживать Украину. Он также заявил, что «только Россия стоит на пути к миру, потому что цена России за мир — капитуляция Украины».