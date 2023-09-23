Экс-замглавы «Нацрыбресурса» арестовали из-за взятки

В Приморье бывшего замглавы «Нацрыбресурса» и сообщников арестовали из-за взятки

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал бывшего заместителя генерального директора «Нацрыбресурса» по внутренней политике по подозрению в получении взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

Помимо этого, правоохранительные органы арестовали его сообщников: экс-директора приморского филиала предприятия и двух бизнесменов.

«Сегодня с учетом позиции прокурора Фрунзенский районный суд города Владивосток избрал взяткополучателю и посредникам во взяточничестве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2021 году глава коммерческой организации дал взятку в размере миллиона рублей замглаве по внутренней политике ФГУП «Нацрыбресурс». Деньги являлись частью оговоренной взятки в размере 11 миллионов рублей за заключение договора аренды пассажирского причала в бухте Диомид.

Ранее полицейские Сахалинской области обвинили блогера в незаконном проведении лотереи среди россиян на 256 миллионов рублей.

