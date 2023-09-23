Экс-замглавы «Нацрыбресурса» арестовали из-за взятки
Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал бывшего заместителя генерального директора «Нацрыбресурса» по внутренней политике по подозрению в получении взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.
Помимо этого, правоохранительные органы арестовали его сообщников: экс-директора приморского филиала предприятия и двух бизнесменов.
«Сегодня с учетом позиции прокурора Фрунзенский районный суд города Владивосток избрал взяткополучателю и посредникам во взяточничестве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2021 году глава коммерческой организации дал взятку в размере миллиона рублей замглаве по внутренней политике ФГУП «Нацрыбресурс». Деньги являлись частью оговоренной взятки в размере 11 миллионов рублей за заключение договора аренды пассажирского причала в бухте Диомид.
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