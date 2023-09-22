МВД обвинило блогера в обмане россиян на 256 миллионов рублей

На Сахалине блогера обвинили в проведении незаконной лотереи на 256 млн руб.

Полицейские Сахалинской области обвинили блогера в незаконном проведении лотереи среди россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в период с 2021 по 2023 год блогер через социальные сети продавал сертификаты на товары и услуги общей стоимостью две тысячи рублей. После этого среди владельцев сертификатов он проводил розыгрыш призов, не имея соответствующего разрешения и не зарегистрировавшись в качестве предпринимателя.

За два года подозреваемый смог заработать 256 миллионов рублей. Все денежные средства перечислялись на его банковский счет, а также карты его родственников. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 171 («Незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере») УК РФ. Проводится расследование.