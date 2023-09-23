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13:37, 23 сентября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК Avenger в зоне СВО

Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК Avenger на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские подразделения уничтожили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) зенитный ракетный комплекс M 1097 Avenger производства США. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Министерстве уточнили, что ЗРК был уничтожен на купянском направлении. Там же было уничтожено более 215 украинских военных, 6 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также 24 орудия полевой артиллерии.

Российские военные наносили удары по живой силе и технике 14-й, 30-й и 32-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины возле Синьковки, Ивановки и Берестового Харьковской области.

Ранее в Минобороны отчитались о перехваченных за неделю ракетах и снарядах. Так, было перехвачено 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 9 крылатых ракет Storm Shadow, 2 авиабомбы JDAM и 3 противорадиолокационные ракеты HARM.

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    Сергей Истомин
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